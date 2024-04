Raimond Kaljulaid vastab Heidmetsale: kui me ka rahust räägiksime, siis lepime, et pätile tuleb tema rahustamiseks midagi ära anda

Kahtlemata mõjutavad avalik arvamus ja valijate hoiakud nii riikide sise- kui ka välispoliitikat. Järeldusi võib teha erinevaid, kuid on fakt, et sisepoliitika on mänginud ülisuurt rolli nii mitmete Ukraina liitlaste otsuste kujundamisel - näiteks teatud relvasüsteemide andmisel. Kindlasti mõjutas eelkõige sisepoliitika ja lähenevad valimised olulisel määral ka USA kongressis pärast pikka viivitust heakskiidu saanud Ukraina relvaabi otsuse vastuvõtmist.