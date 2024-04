KOLUMN | Liisa Pakosta: avalikult kotitakse neid ametnikke, kes on eriti head. Nullist allapoole sahmijad ei pälvi mingit kriitikat

Viimasel ajal torkab silma, et avalikult kotitakse neid ametnikke, kes on eriti head (näiteks Ivo Jaanisoo kliimaministeeriumist või Sandra Särav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist) ja nullist allapoole sahmijad ei pälvi mingit kriitikat. Millisest ametnikust on euroasjade ajamisel Eesti inimesel kasu ja millisest mitte?