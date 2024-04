Vilistlase lugu | Mika Keränen: kirjanik, kelle süda lööb Tartu rütmis

Koos keelemasina käivitumisega hakkas mehe süda Tartuga ühes taktis lööma. Saabus selgus, et Tartust saab kodulinn ja ühes sellega tekkis kindel soov õppida selgeks eesti keel. Miks kolida elama näiteks Lätti või Hollandisse ja jääda seal rääkima inglise keeles? Tema jaoks on iseenesestmõistetav elada Eestis oma elu eesti keeles. Nii saigi aasta hiljem Mikast Tartu Ülikooli üliõpilane, erialaks eesti keel võõrkeelena. Edasine on juba (kirjandus)ajalugu.

Üks värvikamatest õppejõududest oli Ago Künnap, kes kõnetas tudengeid alati kui oma noori kolleege. See kohustas kaasa mõtlema, ent mitte ainult. Selline suhtumine tekitas tunde, et üliõpilane ei ole mingi idu, vaid temas on midagi peidus ja end peab tõestama. Imetlusväärne, kuidas muheda eestikeelse jutu ja suitsuselt viskise tämbriga õppejõud hääldas perfektselt nii soome, vene kui ka inglise keelt, meenutab Mika. Lisaks peab ta väga oluliseks, et suur osa loengutest toimus peahoones. Tänu sellele ja ülikoolile üldisemalt sai ta juurde tohutul hulgal enesekindlust, et Eesti elus oma sõna sekka öelda. Sealt edasi oli iseenesestmõistetav, et Mika kirjutabki eesti keeles.

Mika sõnul on suur vahe, millises keskkonnas keel omandada. Soome keel, mida eestlased 90ndate algul maasikapõldudel õppisid, on midagi muud kui see, mida õpitakse ülikoolis, selgitab ta oma seisukohta. See eesti keel, mida tema räägib, on pärit Tartu Ülikoolist. Akadeemilises keskkonnas võõrkeelena omandatud keel on elitaarne ja on Mikale palju juurde andnud. Tema suhtlusringkond koosnes tudengitest ja haritlastest. Kõik kõnekeelsed väljendid tulid väljaspool Emajõe Ateenat NAK-ist.

Haarangi sõnasabast kinni ja uurin ülikooliaegse elu kohta väljaspool loenguid, seminare ja eksameid. Mika vastab kavalalt muiates Peeter Tulviste sõnadega: „Mitte teie ise ei pea rääkima lugusid oma ülikoolielust, vaid las teised räägivad neid lugusid teie eest.“ Tegelikult möödus suur osa tema koolivälisest elust linnas lapsevankrit tõugates. Mika sai noorelt isaks ja jagas oma vaba aja tudengist kaasaga kordamööda last hoides. Talle meeldib öelda, et mitte tema, vaid tema kaasa lõpetas lapse kõrvalt ülikooli. See oli Mika jaoks oluline, et nad saaksid kooli lõpetada samal ajal, koos.