Täna jagatakse džässiauhindu, otseülekannet saab vaadata Delfist

Eesti Jazziauhindade eesmärk on laiemalt tunnustada Eesti aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid tegevjazzmuusikuid ning aidata kaasa jazzivaldkonna arengule. 2024. aasta jazziauhindade võitjad tehakse teatavaks Jazzkaar 2024 festivalil, 26. aprillil kell 18.00 JAIKis enne eelmise aasta Aasta Jazzmuusiku tiitli laureaadi Janno Trumpi kontserti JT Conception feat. Mathias Heise „How Far Can You Go“.