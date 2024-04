POLIITKOLUMNIST | Jana Toom: Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed ei esinda Eestit nii tõhusalt, kui peaksid

Aga see on ka tasand, kus Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed ei esinda Eestit nii tõhusalt, kui peaksid. Ma selgitan. Jah, meil on väga vähe Euroopa Parlamendi liikmeid, vaid seitse. Kuid igaüks on kohustatud töötama vähemalt kahes komisjonis: ühes täis-, teises asendusliikmena. See tähendab, et isegi kui me esindame minimaalselt, võiksime katta kahekümnest komisjonist 14. Aga keelatud pole ka võtta rohkem. Tegelikult ainult Ansipil, Terrasel ja Paetil on kummalgi kaks komisioni. Kaljurand, Mikser ja Madison töötavad kolmes. Mul on neli. Kuid me katame samal ajal... kokku 11 komisjoni. Miski nagu ei klapi, eks? Matemaatiliselt.