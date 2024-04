USA PÄEVIK | Eva Gutmann: ameeriklaste meelest on ukrainlased ja grusiinid süüdi, et Kreml neid ründas

Järgnev pole nõrganärvilistele. Üha kõvemini ja enam kõlab konservatiivsetes ringkondades argument, et Putin pole agressor. Polevat ühtegi tõendit, et Putin kavatseb NATO riikidesse tungida. See on liberaalide kuulujutt, et hirmutada vabariiklasi nende agendat toetama.