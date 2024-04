KULTUURIBIIT | Näitleja Ott Sepa playlist

Ott Sepp ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Zero 7 - Warm Sound

See on nii hea, soe ja mõnus lugu, et aitab alati välja, kui masendus peale kipub tulema.

Cutty Ranks - Limb by Limb

Lustakas lugu, tõmbab käima. Tuletab mulle meelde aegu, kui ma olin veel noor ja oli aega Bashmentidel käia.

Massive Attack - Teardrop

Trip hop oli muusikažanr, mis põles eredalt ja millegipärast hästi lühikest aega, aga mida kuulan hea meelega siiamaani. Mul on seal palju lemmikuid - Tricky, Thievery Corporation, Morcheeba, Air, Hooverphonic jne. See on üks vast kõige kuulsam ja stiilipuhtam selle žanri näide.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

J. J. Cale - After Midnight

J. J. Cale on üldse tore ja see lugu ka.

Anakronic Electro Orkestra - Lady Mydriasis

Kuskilt sattus see lugu minuni ja jäi kohe repeati peale. Selline natuke naljakas… ma ei teagi mis. Elektrooniline juudikas või midagi.

Visti & Meyland - Stars

Vahva retrofutu poplugu, mis kerib ja kerib ennast järjest üles, kuni jõuab tähtedeni.

Still Corners - The Trip

See on selline lugu, mille panen peale, kui sõidan õhtul kuskilt etenduselt või asjalt koju. Rahustab kenasti emotsionaalselt maha.

All Seeing I - Walk like a Panther

Millegipärast mulle meeldib see lugu.

Francis Bebey - Sanza Tristesse

Veel lugu, mille kohta ma ei oska muud väga öelda, kui et see mulle väga meeldib.

Al Barry - Morning Sun

Ei oska ka kommenteerida kuidagi põhjalikult. Üks positiivne bänger.