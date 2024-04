Terje Talv: Eesti saab tuulikusõjas Leedult pähe. Eraldagem elektri hind Soome saunalisest

Selle aasta alguses purunes taas üks elektri hinna rekord: jaanuari esimesel reedel küündis elektri megavatt-tunni hind Eestis päeva keskmisena 890,54 euroni. Selle taga oli hulk põhjuseid, sh tootmisvõimsuste rikked ja soomlaste reedeõhtune saunalembus. Kuid kehtiv järeldus energiapoliitika kohta oli see, et liigne välisühendustest sõltumine on muutnud meie elektri hinna talumatult volatiilseks.