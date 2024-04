TULEVIKU EUROOPA | Triin Vihalemm, Margit Keller: õiglane üleminek Ida-Virumaal paneb Euroopa Liidu kliimapoliitika proovile

Aastaid on ELi kuulumist toetanud umbes kaks kolmandikku Eesti elanikke, pärast liitumist aina rohkem. Kuigi ELi toetamine on laialt levinud (riigikantselei viimatise küsitluse järgi 84% elanikke), on euromeelsus Eestis ikkagi rahvuslik-elitaarse varjundiga. Pooldajate seas on rohkem eestlasi, kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga inimesi, kelle jaoks on põhjendustena trooninud võimalus Euroopas reisida, töötada ja õppida – ressursirikkamatele inimestele jõukohased tegevused.