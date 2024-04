REPORTAAŽ | HÕFF on oma asukoha jaoks saamas liiga suureks

Mida rohkem Sandreid, seda põnevam. 19. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avas Sander Marani geriljastiilis tehtud „Mootorsaed laulsid“, mis sai peamiselt positiivset ja väga positiivset tagasisidet. Filmikriitik Raiko Puust sõnas koguni, et see on „kohene Eesti filmiklassika, millesugust keegi pole teinud“. Hiljem sai näha ka South Parki tegijate esikfilmi „Cannibal! The Musical“. Kuna mootorsaefilmi levisse jõudmisega läheb aega vähemalt aasta lõpukuudeni, kui mitte kauem, siis stiililise aimuse saamiseks tasub vaadata toda kannibalifilmi, millest Maran kõvasti snitti võttis.