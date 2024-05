ARVUSTUS | Unustage Ken, on kaskadööri kord. Ryan Goslingu uus film on värskendav annus puhast meelelahutust

Ühtlasi on film näide sellest, kuidas tuntud näitlejad edukalt turundusvankri ette rakendada. Kui mainida tänavust Oscarite jagamist, tuleb esmalt silme ette, kuidas roosasse riietunud Gosling esitas hittloo „I’m Just Ken“. Lavale oli tal asja ka koos Bluntiga, kui juhatati sisse videoklipid, kus näidati kaskadööride tööd. Nende jaoks eraldi auhinnakategooriat pole. Lisaks naerutati publikut, visates nalja mullusuvise Barbenheimeri („Barbie“ ja „Oppenheimer“) fenomeni üle. St vormis, kumma film on tegijam. Sarnast teineteise kallal aasimist jätkasid Gosling ja Blunt sketšisaates „SNL“ – reklaam missugune. Rääkimata viraalsetest videotest, särtsakatest intervjuudest jms. Vähemasti Põhja-Ameerikas ja vast ka mujal maailmas oli film masside mõtteis ammu enne linale jõudmist.