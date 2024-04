Anti Allas: kagueestlasi kurjadeks sildistades aitab peaminister Venemaa huvidele kaasa

Lõppenud nädalal võis Lõunalehest lugeda Kaja Kallase Kagu-Eesti visiidi käigus antud intervjuud, kus peaminister sõnas: „Võrumaa kohtumised on alati kõige hullemad. Ma võin öelda, et kusagil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on siin Võrus.“ Ja ongi järgmine silt küljes – Kagu-Eestis elavad kurjad inimesed.