Rõuge vallavanem: ootus, et peaministrit tervitab Võrus ovatsioonides rahvas, ei ole adekvaatne

Üldistamine ei ole hea, aga võrukeste kollektiivses teadvuses hõljub teadmine, et riik asub kaugel Tallinnas ja on meid hüljanud. Peame ise kuidagi hakkama saama ja saamegi. Võru Maavalitsus tegi 2016. aastal uuringu era- ja avaliku sektori töökohtade vähenemise teemal. Selgus, et just riigisektor vedas aastaid eest Võrumaa töökohtade vähenemise edetabelit. Kohapealt olid kadunud mitmete ametkondade esindused, kes tundsid kohalikke olusid ning olid sillaks Tallinna ja meie inimeste murede vahel. Aga see tähendas ka seda, et kadusid töökohad, mis pakkusid väljundit kõrgharitud spetsialistidele piirkonnas. Maavalitsuste roll marginaliseeriti juba aastaid tagasi ja selle institutsiooni kadumine oli aja küsimus. Läbi selle vähenes veelgi riigi teadlikkus piirkonna muredest.