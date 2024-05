Liisa Pakosta: töölekandideerimisel ei tohi nõuda eesti keele oskust emakeelena

Eestis ei tohi inimesi kohelda halvemini asjade pärast, mida inimene endas ise muuta ei saa. Eesti põhiseadus ütleb, et kedagi ei tohi keele tõttu diskrimineerida. Praegune tuline vaidlus õpetajate keeleoskuse üle vajab seetõttu selgitamist, et kedagi kasvõi kogemata ei diskrimineeritaks ja et keegi ei tunnetaks ilmaasjata diskrimineerimist. Mures on nii seniste venekeelsete koolide õpetajad kui ka rahvusvaheliste õppekavade õpetajad. Segadust on palju. Küsimusi tekib näiteks sellestki, et miks „nad“ ei peaks lihtsalt keelt ära õppima?