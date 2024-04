Kesknoor: teesklev opositsioon - hääletad Reinsalu poolt, saad Kallase

„Tõenäoliselt vaidlevad isamaalased Reformierakonnaga koostöös süüdistustele vastu, et tegemist on kohaliku tasandiga ja suurt rolli selline koostöö ei mängi.“

Kantar Emori viimaste reitingute järgi langes populaarseima opositsioonierakonna Isamaa toetus 5% võrra. Vaatamata langusele paikneb Isamaa endiselt kõigi Eesti erakondade seas liidrikohal. Põhjus on esmapilgul selge - valitsuserakonnad viivad inimesi vaesusesse ja Isamaa mõistab selle aktiivselt hukka. Pealegi püüdis Isamaa erinevalt EKRE-st luua tasakaaluka erakonna muljet. Valitsuse kriitika, aga ka suhteline mõõdukus tõstis partei reitingud üllatavale tasemele. Isamaa käitumine on viimasel ajal aga seadnud kahtluse alla, kas tegemist on tõesti opositsioonierakonnaga.