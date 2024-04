Tartus on täies hoos Balti ja Eesti Muusika Päevad

Festival avati 26. aprillil Toomemäel vabas õhus sündmusega “Kolme torni kutse”, kus kõlas Märt-Matis Lille uudisteos.Märt-Matis Lill: “Omailm festivali teemana on ühelt poolt otseselt Tartuga seotud mõiste, teisalt aga pöördeliselt globaalne kontseptsioon, mille tähtsus ja tähendus on ajaga pärast selle Jacob von Uexkülli poolt sõnastamist järjest olulisemaks saanud. Nii nagu omailma mõiste, kiikab ka meie festival seekord inimtaju äärealadele kui ka sellest väljapoole. Oleme võtnud eesmärgiks mõtestada seda, kuidas tajuvad maailma helide kaudu kõiksugu päris ja ka kujuteldavad olendid; kuidas võiks kõlada nendele omane helimaailm. Kuna teema on lai, siis on meil seekord üsna olulises fookuses ka koostöö teiste kunstialadega.”