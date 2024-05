REISIKIRI | Laos – (veel) avastamata ja väga alahinnatud reisisihtkoht

Viimased pool aastat olen veetnud Kagu-Aasias. Laos tuli minu ellu täpselt õigel ajal. Pärast hullumeelset kogemust Vietnamis, kus juba hommikusööki sööma minnes oleksin võinud teed ületades paar korda surma saada, oskan ma Laose rahu ja vaikust vägagi hinnata. UNESCO maailmapärandisse kuuluv Louangphabang on küll Laose kõige külastatum sihtkoht, kuid sellest hoolimata on seal endiselt piisavalt rahu ja mõnusat kulgemist. Linn asub Mekongi jõe ääres, seal on palju hubaseid kohvikuid ja kuldseid templeid ning tänavatel jalutavad oranži rüüga mungad.