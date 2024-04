Vaadanud ja kuulanud peaminister Kaja Kallase kohtumist Võrumaa valijatega Kandles, tekkis hinges küsimus: kas tõesti? Kas tõesti on läinud luhta kõik minu aastakümneid tehtud töö hariduspõllul, kus ma peale erialaste teadmiste andsin kogu aeg ka õpetust viisakaks inimeseks olemisest. Sellest konkreetsest koosolekust jäi aga mulje, et kõik Võrumaa inimesed on kurjad ja kiuslikud.