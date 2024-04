Ukrainasse saabus visiidile NATO peasekretär. Tema visiidi peamine sõnum on lihtne, et Ukraina ei saa kutset NATO-ga liitumiseks selle aasta tippkohtumisel. Ka Ukraina juhid saavad aru, et seni, kuni sõda kestab, ei ole Ukraina vastu võtmine NATO-sse võimalik. Seda asjaolu ei aita pehmendada ka sõnumid, et Ukraina kindlasti saab kunagi NATO liikmeks.