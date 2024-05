Slavoj Žižek: Iisraeli siht hõivata kõik alad „jõest mereni“ viib uue juudivihalaine tekkimiseni

Mai alles algab, kuid meil on juba hea kandidaat aasta fotoks. 12. aprillil ajas Saksa politsei laiali Palestiina kongressi, mis pidi toimuma Berliinis. Arreteeritute seas oli punase juudipärase peakattega – yarmulke’ga – pühendunud juudiusuline Udi Raz. Intsidenti kajastavatel fotodel ja videotel on selgelt näha politseinike agressiivset muiet, kui nad juuti minema tirivad – see meenutab nende eelkäijaid 1930. aastatel.