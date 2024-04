Tartlane: äärmiselt veider, kui mõne olulise teenuse toimimise eeldus on, et keegi ei sega kuritahtlikult GPS-signaale

See juhtus taas. Hoolimata sellest, et kõik teadsid, mida ilmaennustus lubab, et kalender näitab novembrit ja tormihoiatus on üleval olnud juba nädalapäevad, tuli maha sadanud lumi ootamatult. Rääkimata sellest, et sahad polnud valmis ja sahajuhid olid kõik Egiptuses Hurghadas kollektiivpuhkusel, oli sahkadele ostmata jäetud isegi mootorikütus.