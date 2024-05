Ehitamine aga aina venib. Praeguseks on kindel see, et sel ega järgmiselgi aastal hoonet ei taasavata. Mullu avaldas kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja, et lõpuni renoveerimiseks läheks vaja peale riigi eraldatud 6,5 miljonile eurole veel 4 miljonit. Raha juurde andmise asemel suunas kultuuriministeerium algsest 6,5 miljonist 2024. aastaks mõeldud 3,7 miljonit hoopis rahvusraamatukogu ehitusse. See tähendab, et nüüd on puudu juba vähemalt 7,7 miljonit eurot. „Oleme omadega nullpositsioonil ja alustame kõiki läbirääkimisi uuesti,“ ütleb kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja.