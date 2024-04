Tartu Ülikool avalikustas oma päevaprogrammi ja erinevad tegevused

Tartu Ülikool kutsub oma vilistlasi 18. mail taas ülikoolilinna kokkutulekule. 18.–30. aprillini on müügil vilistlaste kokkutuleku soodsad grupipiletid. Nüüd on õige aeg ülikoolikaaslased üles otsida, et osta 45-eurose üksikpileti asemel korraga kaks 35-eurost piletit või kümme 30-eurost piletit. Piletid on müügil Piletitaskus.