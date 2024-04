Ei võtnud teravalt sõna. Venemaa käitumine on vastuvõetamatu, kuid sellele vaatamata tuleb olla täpsed, millest me räägime. Kui me räägime hübriidrünnakust Eesti vastu, siis see eeldab, et Venemaa eesmärk on häirida Eesti lennuliiklust ja kasutab selleks siis teatavaid tehnilisi abivahendeid. Siis on tõesti tegu rünnakuga Eesti vastu. K