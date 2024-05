Sandra Iva: treeneri roll on pjedestaalile tõstmine, mitte komplimentide tegemine ja pea paitamine

Tänapäeva tippspordis on treeneri roll tihti palju enamat kui pelgalt juhendaja või motiveerija. Treener on see, kes tõstab sportlase pjedestaalile, kes näeb temas potentsiaali ning suudab suunata ja innustada. Kriitika ja distsipliin on selles protsessis ülioluline osa, mis aitab sportlasel end arendada. Kõike parimate tulemuste nimel.