ARVUSTUS | Jazzkaare korraldajad mõistavad Eestisse tuua väärt artiste

Igal juhul tuleb möönda, et isegi kui džäss võib muusikalise žanrina tunduda paljudele endiselt nišikaubana või isegi elitaarsena, siis Jazzkaar festivalina seda pole. See aga ei tähenda, et festivali väärtus sellest kuidagi väheneks, pigem on tasapisi keskeale lähenev muusikasündmus, mis on nende aastate jooksul võõrustanud tuhandeid esinejaid, leidnud üsna hästi toimiva valemi, mis toob artistid lavale ja kontserdisaalidesse väga eriilmelise publiku. Ja kui sponsorid kõrvale jätta, siis eks ühe festivali pikaealisuse saladus olegi vist hästi valitud muusikud ja publik, kes neid kuulata soovib. Tõenäoliselt tehakse selle käigus ka mõningaid loomingulisi kompromisse, teisalt on maailmas olenemata žanrist vähe festivale, mis seda ei tee. Rokifestivalidele satuvad popartistid ja vastupidi, nad satuvad ka džässifestivalidele, džässartistid satuvad popmuusika edetabelitesse ja nii edasi. Muusikat lahterdama kipuvad peamiselt ikka kuulajad ja eks nende seas ole ka puritaane, kes võivad nina kirtsutada, kui kõik žanrid korralikult oma kastis ei mängi. Küll on Jazzkaarel arvestatud ka rafineerituma maitse ja publikuga, kes nõuab oma ellu selgemaid definitsioone.