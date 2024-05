Kus praegu oleme? Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel toetati fossiilkütuste tarbimist 2022. aastal üle triljoni dollariga – see on uus rekord. Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel subsideeriti fossiilkütuste tootmist ja tarbimist 2022. aastal rohkem kui 7 triljoni dollariga: see on poole rohkem kui 2015. aastal.