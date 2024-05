SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene meedias ollakse Krimmi ründamise pärast vaat et paanikas

Kuna Venemaa ametivõimude andmetel lasksid nad kõik Ukraina droonid alla, oli seega vist tegemist nõidade korraldatud aktsiooniga (nali). Tegemist on Venemaa ühe suurema naftarafineerimistehasga, mis suudab aastas töödelda ligikaudu 17–18 miljonit tonni naftat. Ukraina droonid ründasid sama ettevõtet 13. märtsil ning pärast eelmist suuremat droonirünnakute lainet edastati Venemaa meedias informatsiooni, et enamik naftatöötlemisettevõtete rafineerimistorne on nüüd terasvõrkudega kaetud, mistõttu droonidel on raskem sihtmärgini jõuda.