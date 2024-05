Lauri Laats: head pidupäeva, töörahvas! Kingituseks saate aktsiisitõusu!

Viimased aastad on töörahva rahakotile Eestis üsna karmilt mõjunud, sest hinnatõus on nullinud palgatõusu – kui see üldse on tõusnud. Need, kes pole palka juurde saanud või lisatööd leidnud, on paratamatult pidanud püksirihma pingule tõmbama, kas siis otseselt või kaudselt. Vaatamata laenuintresside kasvule ning üldisele majanduskeskkonna halvenemisele ei ole Eesti hinnatõus peatunud ning tormleb ikka Euroopa Liidu tipu lähedal.