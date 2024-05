ARVUSTUS | „Mees missioonil“ on heade mõtete film, milles Tarmo Soomere pole üksik kangelane

„Tahtsin, et Eesti saaks hea presidendi,“ põhjendab Tarmo Soomere endast valminud dokumentaalis seda, miks kolm aastat tagasi Toomas Sildamile antud intervjuus end presidendikandidaadiks soostus pakkuma. Sõnu ta filmis ei keeruta, vaid on aval ja otsekohene. Kahtlemata ei üllata see paljusid, kes on teaduste akadeemia presidendiga koos töötanud, temaga arutlenud ja tema nõuandeid kuulda võtnud. Laiemale avalikkusele avab Kaupo Kruusiaugu küllaltki lühike (52 minutit), teledokumentaalilik „Mees missioonil“ aga parema koondportree, kui seda on ehk suutnud teha Soomere lugematud sõnavõtud ja arvamusavaldused meedias.