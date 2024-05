Bluu Seafoodi laboris torkavad silma kiiskavvalged kahhelkivid, laborikitlites ringi askeldavad töötajad ning seal on ridade kaupa laia suudmega katseklaase ja muud inventari, mis sobiks kõige paremini ulmepõnevikku. 50-liitrine paak ehk bioreaktor on täis kirsikarva vedelikku, mis meenutab välimuselt energiajooki. Seda vedelikku nimetatakse kasvumeediumiks ning see sisaldab ohtralt suhkruid, mineraale, aminohappeid ja proteiine. Sinna lisatakse elusa kala rakud, mille arv tänu toitainetele miljonikordistub.