Õpetajate eestkõneleja: ärge avaldage Kristina Kallasele umbusaldust, ta peaks jätkama

See, et üldhariduskooli õpetajate järelkasv on väga napp, vastab tõele. Tänane olukord on kujunenud paarikümne aasta poliitiliste valikute tulemusena. Analoogselt eelmisele haridusministrile Tõnis Lukasele püüab Kristina Kallas seda olukorda sisuliselt muuta.