KUULA | Kohtulood: mida peab meeles pidama teadlik valija?

Kohtunikud rõhutavad, et teise inimese eest hääletamine on identiteedivargus ja seega süütegu. Kohtunikud selgitavad ka häälte hävitamise müüti. „Nii pabersedelid kui ka e-hääled hävitatakse selleks, et valmiste salajasust kaitsta ka tuleviku tehnoloogiate eest,“ rääkis Kask. Seejuures on häälte hävitamise protseduur ja ajakava seaduses täpselt kirjeldatud.