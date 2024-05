KULTUURIBIIT | Näitleja Jass Kalev Mäe playlist

HIM - Right Here In My Arms

Haa, nostalgiline meenutus. Ville Valo andis Eestis hiljuti kontserdi, mis tuletas meelde vanu lemmikuid.



Haldi & and Flamingo - Keegi

Ideaalne kevadesse.



The Strokes - Brooklyn Bridge To Chorus

Lugu, mis on pikalt püsinud mu põhiplaylistis.



Jaak Joala - Ütle



Georg Ots - Maailm samme täis

Lavastuse “Metsavend” prooviperioodil saatsid mind need kaks lugu.