Simmo Saar: Järvani mõtetel on jumet. Jalakäijaid maa alla suunates saaksime ühtlasi varjumiskohad

Esiteks on Tallinn linnana liialt üheülbaline: pea kogu liiklusvool liigub samal tasandil, vaid mõnede suurtemate sõlmede puhul (Ülemiste ja Haabersti) näeme nii-öelda viaduktilahendusi. Kesklinnas võitlevad kitsukese tänava pärast nii jalgratturid, autod, bussid kui ka trammid ja trollid. Minna pole neist kellelgi ju sisuliselt kuhugi: liikuda saab vaid mööda maad. Siin on küll olemas paar erandit: „maa alla“ saame minna kaubamaja ja Viru Keskuse juures, korraks ka Liivalaias ja Balti jaamaski. Aga ega see midagi muuda.