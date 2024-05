See meetod on ülikooli kontekstis absoluutselt vastuvõetamatu. See on moraalselt ja strateegiliselt vale. Üliõpilased protestivad, sest ülikoolid on seotud Gazas toimuva võimaliku genotsiidiga, mille on hukka mõistnud hulk juhtivaid humanitaarorganisatsioone. Kui ülikoolidel ei ole probleeme Ukraina toetuseks korraldatud meeleavaldustega, Tiibeti või uiguuride toetuseks korraldatud meeleavaldustega, paremäärmuslaste loengutega kampusel, siis ei tohi neil olla probleeme ka Palestiina toetamisega.