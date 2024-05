FOTOD | Estonia kontserdisaalis sai esmakordselt kuulda XXVIII laulupeo peakontserdi kooride kava

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu „Iseoma“ toimub 3.-6. juulil 2025 Tallinnas. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja on Helena-Mariana Reimann ning rahvamuusikapeo üldjuht on Helin Pihlap. Laulu- ja tantsupeo korraldajaks on Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.