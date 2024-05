Eesti kinodes pakutakse metsikut lõunat

Filmide autoriteks on nimekad filmitegijad Eestist ja auhinnatud dokumentalistid välismaalt. Autorite seas on filmiloojaid, kelle juured on sügaval Lõuna-Eestis ja neid, kes vaatasid seda piirkonda täiesti värske pilguga. Läbiva joonena püütakse lühifilmides tabada ellujäämise kunstide nippe ning saladusi.