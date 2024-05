Vladimir Svet: Kristjan Järvani vaated tõotavad katastroofi Tallinna liiklusohutusele

Värske transpordivaldkonna abilinna Kristjan Järvani (Isamaa) vaated tõotavad katastroofi Tallinna liiklusohutusele - nimelt soovib ta viia jalakäijad maa alla või siis ehitada neile sildu. Kõik selle nimel, et vältida samatasandilisi ristmikke. Pole lõpuni selge, kuidas on võimalik üldse tullagi selle peale, et euroopalikus pealinnas teha asju, mis olid popid aastate eest kuskil Kesk-Aasias. Selge on aga see, kes selle eest kõige rohkem kannatavad: lapsed, eakad, erivajadustega inimesed ja üleüldiselt perekonnad.