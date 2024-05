Riina Solman Ukraina sõjast: peame tõsiselt rääkima rahvusvaheliste koalitsioonivägede sekkumisest

Portaal Unian tsiteeris hiljuti Ukraina välisminister Dmõtro Kulebat, kes ütles, et lääne sõjalise abi viibimise tõttu oli Venemaa oma sõjalistes tegevustes lääneriikidest paraku tõhusam. Tema sõnul seab praegune olukord lääne ette põhimõttelise küsimuse: kui see ei ole piisavalt tõhus selles konkreetses sõjas, siis kui tõhus saab see olla, kui algavad teised sama ulatusega sõjad ja kriisid?