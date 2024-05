FOTOD | Maailmas on ainult kaks sellist paati ja mõlemad on Tartus: Emajõele liugles uus suur peipsi lodi „Huik“

„Huik on üks kaunis eestikeelne sõna, mida kasutatakse tihti luulekeeles. See tähendab huiget, hõiget, hüüet… See sõna seostub looduse häältega ning huik kui hüüe on midagi väga võimast ning tähenduslikku. Seetõttu on selles sõnas palju väge ning elu. Just nagu lodjas,“ kirjeldab Kurs.