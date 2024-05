Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze nõuab Gruusiaga liitumisläbirääkimiste alustamist ilma, et Euroopa Liit suruks peale tingimusi ja väärtusi. Ometi teab Kobahhidze hästi, et õigusriikluse ja demokraatia austamine, millest Gruusia on tema juhtimisel suurte sammudega eemaldumas, on Euroopa Liitu pääsemise vältimatu eeltingimus.