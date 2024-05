Prantsusmaa president Emmanuel Macron pidas 25. aprillil Sorbonne’i ülikoolis kõne, milles ta kirjeldas pikalt oma nägemust Euroopa ees seisvatest väljakutsetest. Kõlama jäi tema ähvardus, mida eesti keelde on tõlgitud erinevalt, kuid põhimõtteliselt hoiatas Macron, et Euroopa on surelik ja võib surra.