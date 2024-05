SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlased on Vene suurrünnaku ootuses edenenud ise Dnepri idakaldal

Venemaa on aktiveerinud piiriäärsete piirkondade pommitamist juhitavate lennukipommide, Iraani droonide ja S-300 rakettidega. Viimaste vastu erilist rohtu pole ja ainus leevendus on see, et nad väga kaugele ei lenda. Nendest löökidest on taas inimohvreid.