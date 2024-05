Jüri Toomepuu: USA hiigelabi Iisraelile pole õigustatud ei strateegiliselt ega moraalselt

Hamasi rünnakus hukkus mõnisada Iisraeli kodanikku (ametlik arv on 1200 ringis - toim) ja pantvangideks võeti umbes samapalju (ametlik arv üle 250 -toim). Iisraeli vasturünnak on senini tapnud umbes 34 000 tsiviilisikut, peamiselt naisi ja lapsi. Gaza on pommitatud elamiskõlbmatuks. Majandus on lammutatud -- tehased purustatud; väikeettevõtted, põllukultuurid ja kariloomad hävitatud. Tankid on lõhkunud teed ning õhulöögid on lõhkunud elektri- ja veevõrgu.