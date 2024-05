Hendrik Johannes Terras: m-hääletuse kartja peaks oma pangaäpid koheselt telefonist kustutama

Me kasutame telefone suurte rahasummade ülekandmiseks, suurte tehingute allkirjaga kinnitamiseks, allkirjastame ka teisi kõikvõimalikke dokumente, rääkimata telefoni kasutamisest ostupuldina toidupoes või pileti soetamiseks kinos. Need on täiesti harjumuspärased, mugavad ja igapäevased teenused, millega oleme aastaid olnud harjunud. On tagumine, absoluutselt viimane aeg ka riigi teenustega liikuda suunas, millega inimesed on harjunud.