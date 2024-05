JUHTKIRI | Kuu aja pärast selgub Eesti nägu europarlamendis. Valime sinna ikka need, kes suudavad midagi ära teha

Praegu ei paista olevat tõenäoline, et ükski erakond suudaks korrata sotside 2004. aasta saavutust, kus Toomas Hendrik Ilvese tuules saadi kolm kohta kuuest (seitsmes koht tuli Eestile üldse alles pärast Brexitit). Kahele kohale on lootust nii Reformierakonnal, Isamaal, SDE-l kui ka EKRE-l, aga neil kõigil see unistus ei täitu. Kuidagi ei saa praegu parlamendierakondadest nulliringi ennustada ka Keskerakonnale ja kindlasti usub vähemalt ise enda jõudu ka Eesti 200.