Surma hinda küsi ukrainlastelt

Õhuhäire terav heli lõikab mu kõrvu just siis, kui seisan reamees Juri Rastrapini kalmu ees. Mälestustahvlilt loen, et see 26-aastane Ukraina sõdur oli hukkunud 9. aprillil 2024. Nüüd jagab ta hauamaad tuhandete teiste sõjas langenutega, kes on maetud Lvivi Lõtšakivi surnuaia kõrvale suurele väljale. Umbes pool maa-alast, mida silmaga on võimatu haarata, on juba hõivatud, teist poolt buldooserid parasjagu tasandavad. Surma tuleb aina juurde.