Tartu abilinnapea: kutsun Tallinna abilinnapead Tartusse õppereisile. Aitame teid järje peale

Seetõttu on väga asjakohane, et värskelt ametisse astunud Tallinna linnavalitsuse transpordi abilinnapea Kristjan Järvan teeks ekskursiooni Tartusse, kus saame tutvustada nüüdisaegse linna- ja liikuvuse planeerimise põhimõtteid nii teoorias kui ka praktikas. Arusaadav, et uus töökoht tekitab alguses rohkem segadust, eriti kui tegu ei ole erialaselt tuttava valdkonnaga. Me ei ole sugugi kadedad kogemusi jagama ja saame õppereisi teha vaheldusrikkaks, et uued teadmised liialt ei kurnaks või segadust ei tekitaks.