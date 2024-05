Mart Võrklaev: valitsus on leidnud 840 miljoni eest kokkuhoiukohti, seda tööd tuleb jätkata!

Rahandusministrina on mul hea meel, et riigieelarve rasket seisu võetakse üha tõsisemalt ja arutelu lahenduste vajalikkuse üle leiab aina laialdasemat kõlapinda. Nüüd, kui meil on ühine arusaam, et riigieelarve kulud ja tulud on üksteisest liiga kaugele triivinud, saamegi seada fookuse puudujäägi vähendamisele. Selle on ametis olev valitsus endale algusest peale üheks eesmärgiks võtnud ja selleks juba olulisi samme ka astunud.